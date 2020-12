Menstruační kalíšek jí pomohl k miminku, a to i přes nepříznivou prognózu lékařů

Dietoložka a instruktorka pilates Jodie toužila se svým snoubencem Anthonym po dítěti. Rok se o něj snažili a vzhledem k tomu, že se jim to nedařilo, nechali se oba vyšetřit na klinice reprodukční medicíny.

Jodie, která od svých dvaceti let trpěla syndromem polycystických ovarií, podle lékařů neovulovala, její snoubec měl velmi nízkou pohyblivost spermií. Lékaři jim proto na přirozené otěhotnění nedávali téměř žádnou naději.

Zdravé spermie přitom dokážou přežít tři dny. Nicméně to neznamená, že má žena zavedený kalíšek po celou tuto dobu. V rámci doporučení lze mít zavedený kalíšek maximálně 12 hodin.

Kalíšek se může zavést do pochvy jednak bezprostředně po sexu, případně lze spermie s ejakulátem přímo vstříknout do kalíšku a ten následně teprve do pochvy zavést.