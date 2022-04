Japonské děti jsou z pohledu výživy považovány za nejzdravější na světě

„Děti by neměly znát jen potraviny ze supermarketu,“ vysvětluje učitelka Hideko Magamatová, která má pod palcem stravování ve škole a pravidelně doprovází třídy na školní zahrádku. Pro žáky se každá návštěva rovná hledání pokladu.

Oběd se skládá z kombinace různých složek. Obvykle se jedná o rýži. K tomu přidají samostatné bílkovinné jídlo – rybu nebo maso – a vegetariánskou přílohu. Malá láhev mléka by neměla chybět.

„Hlíza je pro většinu dětí cizí. Ve škole poznávají potraviny, na které nejsou doma zvyklé. Nic by se však nemělo přehánět, musí jim prostě chutnat,“ má jasno Hideko Magamatová s tím, že před každým jídlem se vypočítá výživová hodnota. Na základní škole činí 600 až 700 kilokalorií.

„Nikdo by si neměl nosit jídlo z domova – a není to ani žádoucí. Protože jídlo zvenčí, ať už od rodičů, nebo z nejbližšího kiosku, by narušilo školní stravu,“ vybavuje si Hideko další nepsané, avšak klíčové pravidlo.