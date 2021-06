Doba, kdy děti z vesnic byly fyzicky zdatnější než ty z měst, je pryč

Ještě před několika desítkami let děti z velkých měst mohly těm z vesnice, co se pohybu a fyzické kondice týče, závidět. Realita posledních deseti let je ale zcela jiná. Jak ukázala studie Sazky Olympijského víceboje, která sledovala výkonnost českých dětí za posledních 10 let, děti všech věkových kategorií jsou ve velkých městech výrazně fyzicky zdatnější.