Zemřel Nino Cerruti, Krejčí Coco Chanel a mentor Armaniho

Cerruti se narodil v roce 1930 v italské Bielle. Snil o tom, že se stane novinářem. Poté, co ale jeho otec zemřel, když mu bylo 20 let, byl donucen, aby se vzdal studia filozofie a převzal rodinnou textilní továrnu.

„Prostředí bylo tehdy velmi odlišné. Když jsem začal pracovat, byla to ještě tradiční kultura s menší individualitou, větší sociální korektností. To se rychle posunulo do společnosti, ve které je více svobody, více originality a více nekorektnosti. Když jsem začínal, byla to národní průmyslová společnost; nyní je to globální komunikační společnost.”