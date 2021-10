Slavné čtyřicátnice si střední věk pochvalují

Do klubu čtyřicátníků letos 17. února vstoupila Paris Hiltonová, dědička podílu hotelového impéria Hilton a nemovitostí svého otce Richarda Hiltona.

Je neuvěřitelné, že od chvíle, kdy se proslavila po celém světě díky reality show The Simple Life (Jednoduchý život), v níž chtěla ukázat, že kromě VIP večírků zvládne i uklidit domácnost či kydat hnůj, uplynulo už osmnáct let.

Čtyřicítkou však pro Paris začala čerstvá a vzrušující životní etapa. Nejenže má nového snoubence, amerického podnikatele Cartera Reuma, ale rozhodla se také zdokumentovat svou cestu k oltáři novou reality show s názvem Paris in Love (Zamilovaná Paris). Jejímu štěstí navíc rozhodně neškodí, že hodnota jejího čistého jmění se nyní odhaduje na 300 milionů dolarů (asi 6,4 miliardy korun).

O deset let později je z ní celosvětová celebrita s odhadovaným jměním šedesát milionů dolarů (zhruba 1,2 miliardy korun).

Před deseti lety založila společnost The Honest Company, která prodává netoxické domácí prostředky jako např. vlhčené ubrousky, prací prostředky, krémy na ruce či různé čisticí prostředky. Podle odhadů se její čisté jmění vyšplhalo na 200 milionů dolarů (asi 4,3 miliardy korun).

V mládí se chtěla prosadit jako herečka, to se jí však nezdařilo, vysloužila si dokonce několik nominací na Zlatou malinu za nejhorší herecký výkon. Vsadila proto na podnikání, kde si vede nesrovnatelně lépe, díky čemuž získala závratné jmění odhadem 1,2 miliardy dolarů (bezmála 26 miliard korun).

V herectví to Kim Kardashianové nevyšlo. O to úspěšnější je jako podnikatelka.

Štěstí v lásce však bohužel nikdy neměla. Prošla si třemi neúspěšnými manželstvími, z nichž to poslední s raperem Kanyem Westem skončilo letos v dubnu.

Matku čtyř dětí to však nepotopilo, naopak o to více sil vložila do provozu svých lukrativních kosmetických firem jako KKW Beauty, KKW Fragrance či Skims.