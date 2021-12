Předsevzetí, která se vyplatí především kvůli zdraví

„Běžný denní pohyb spaluje nejvíce energie. V dnešní době je opravdu velkým problémem to, že řada lidí přijede do práce autem, vyjede do kanceláře výtahem, celý den sedí na místě, a to samé opakuje večer. I když třeba večer obstarají rodinu, výdej je moc malý. Člověk, když celý den sedí, tak energie vydává opravdu velmi málo. U lidí, kteří mají sedavé zaměstnání, je proto vhodné dbát na pravidelné vstávání ze židle, dobré je jít se na chvilku projít nebo protáhnout a soustředit se na to, aby takto navyšovali běžný denní pohyb,“ dodává nutriční specialistka Monika Bartolomějová z kliniky Nutriadapt.