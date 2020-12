Dámské a pánské hodinky, dokonale načasovaný dárek

Hodinky symbolizují lásku a úctu k řemeslu, preciznost, a v neposlední řadě také díky své nadčasovosti i věrnost. I proto se jedná o typ dárku, který se hodí opravdu jen k výjimečným událostem, jako jsou kulaté narozeniny, pracovní povýšení nebo třeba Vánoce. A proto i samotný jejich výběr by měl být zážitkem.

Mimo symboličnost je potřeba brát v úvahu i to, že hodinky nosíme často každý den, a proto je potřeba, aby byly nositeli pohodlné. I proto je potřeba brát hodinky jako předmět, do kterého se vyplatí investovat, a to i přesto, že na trhu samozřejmě lze pořídit i plastové modely v řádu několika stovek korun. Podle čeho tedy vybírat?

Nezdá se to, ale výběr správných dámských hodinek může zabrat několik hodin, dnů i měsíců. Záleží na tom, co hledáte – módní doplněk, nebo ušlechtilou časomíru, jejíž přidaná hodnota se pozná nejen na první pohled, ale i časem, kdy nebude stárnout, ale získávat na ceně.

Kromě toho, hodinky jsou v dnešní době mnohdy spíše výrazem osobnosti a individuality nositele než prostředkem k měření času, a proto je potřeba správně odhadnout i charakter nositele.

Existuje několik základních parametrů, které není radno při výběru dámských hodinek opomenout. Základem je položit si následujících pět otázek.

1. Jaký preferuji strojek?

2. Jak velké chci hodinky?

3. Z jakého materiálu by mělo být pouzdro a řemínek/tah?

4. Kam budu hodinky nosit?

5. Mám nějakou cenovou hladinu?



Nejnovější trendy

Stejně jako oblečení nebo třeba interiéry, mají i hodinky své trendy. „Letos se v dámských hodinkách hodně objevují barevné číselníky: zelená, modrá (Breitling, TAG Heuer, Mido, Hamilton), ale také korálová, tyrkysová či žlutá (Rolex). Obecně je velký trend modrá barva, a to jak v pánských, tak i dámských hodinkách. Modrá je nová černá a modrých hodinek se objevuje tolik, že si člověk ani neumí vybrat odstín modré,” říká Kateřina Daňková, odbornice ze společnosti Carollinum.

„Letos se také hodně značek, které doposud neměly v portfoliu tolik modelů na kovotahu – neboli tahu, náramku – přiklání právě k nim. A tak opět vedou kovové tahy před koženými řemínky. Kov – ocel, zlato, či bicolour jsou zkrátka praktické, univerzální, a hlavně téměř nezničitelné. Navíc působí elegantně,“ dodává Kateřina Daňková.

Zleva dámské hodinky: Beaume and Marcier (prodává klenotnictví Dušák), 32 100 Kč. Zenith (prodává klenotnictví Dušák), 294 300 Kč. Beaume and Marcier (prodává Beny), 46 300 Kč. Hamilton (prodává Carollinum). Tissot, 26 410 Kč Foto: archiv firem

Ilustrační foto, Carollinum Foto: archiv firmy

Zleva pánské: Rolex, 374 000 Kč, prodává butik Rolex. Emporio Armani, 3659 Kč. IWC, 200 800 Kč, prodává butik Carollinum. IWC, 192 500 Kč, prodává butik Carollinum. Festina, 2690 Kč, prodávají Klenoty Aurum Foto: archiv firem

Dostupné hodinky

Pokud je váš rozpočet do určité míry omezený, vsaďte na nejnižší modelové řady od známých švýcarských značek. V případě, že vybíráte hodinky pro dámu, která je bere spíše jako módní doplněk a ocenila by model více zdobný, klidně se porozhlédněte v obchodech se šperky, ve kterých spolehlivě naleznete barevnější modely zdobené kamínky.

„Ženy většinou dávají přednost levnějším quartzovým modelům, ale pořizují si jich více tak, aby ladily s jejich oblečením. Vzhledem k tomu, že aktuální nabídka pokrývá jak minimalistické modely, tak hodinky zdobené (např. barevnými kameny, diamanty či perletí), mohou si ženy vybrat opravdu to, co odpovídá jejich stylu a povaze. A to v různých cenových relacích. Tzv. hodinářské komplikace (chronograf, měsíční fáze, regulátor...) pro ně při koupi hodinek nebývají rozhodující,” říká Margita Ježková, majitelka společnosti Herisson Watches.

Zleva: Swarovski, 8990 Kč. Michael Kors, 5619 Kč. Swarovski, 7990 Kč. Hugo Boss (prodávají Klenoty Aurum) 5990 Kč. Tissot (prodává Beny), 7810 Kč Foto: archiv firem

„U mužů je situace jiná. Bývají více technicky zaměřeni než ženy, kupují si věci spíše pro jejich funkci než pro krásu. Mnohem více než ženy preferují hodinky se strojkem na automatický či ruční nátah. Je pro ně fascinující sledovat chod strojku přes průhledné zadní dýnko (víčko), oceňují precizní hodinářskou práci, která vynikne o to víc, pokud mají hodinky nějaké přidané funkce. Modely s ukazatelem druhé časové zóny, s velkým datem, věčným kalendářem a dalšími hodinářskými komplikacemi sice zvyšují cenu hodinek, ale při správné údržbě přečkají i několik generací,” dodává Margita Ježková.

Zleva pánské: Hugo Boss, 11 390 Kč. Tissot, 7810 Kč. Herisson Watches, 19 920 Kč. Hugo Boss, 8990 Kč. Tissot (prodává Beny), 6610 Kč Foto: archiv firem

Hodinky snů

Luxusní hodinky jsou podobně jako sportovní vozy věci, na které dosáhne jen hrstka z nás, přesto o nich tajně sníme.

Pokud nastal váš čas a chcete si nějaké takové pořídit, nebo jimi obdarovat osobu, která má pro vás speciální význam, pak se porozhlédněte u tradičních hodinářských značek.

„Tento rok přeje návratu ikon. Hodinářské i šperkařské značky se ohlížejí zpátky do minulosti a čerpají inspiraci ze svých bohatých tradic. Mnoho modelů se tak vrací v nové podobě a ve velkém stylu. Neuvěřitelný úspěch slaví nová linie OMEGA Constellation Gents, jež odráží ducha každého odvážného a dobrodružného muže. Jsou klasické, nadčasové a inovativní zároveň. Stále ikonickým kouskem je z portfolia OMEGA i model Speedmaster Moonphase, který v roce 1969 doprovázel Neila Armstronga na Měsíc.

Preciznost, tradici i nekompromisní kvalitu ztělesňují i hodinky IWC Portugieser Perpetual Calendar. Historie tohoto modelu sahá až do roku 1939 a jsou vybaveny komplikací věčného kalendáře. Když jde o klíčové modely roku 2020, které se vracejí zpátky do minulosti, musím zmínit hodinky Jaeger-LeCoultre a linii Reverso. Hodinky s otočným pouzdrem obdélníkového tvaru se za více jak devadesát let své existence staly fenoménem a jejich popularita stále roste. Za pozornost pak rozhodně stojí i model Breitling Chronomat B01. Tedy hodinky, které se již desítky let těší oblibě u pilotů nejproslulejších leteckých perutí a jsou kombinací maskulinní estetiky a hi-tech funkcí,“ říká majitel klenotnictví Dušák Zdeněk Kverka.

Zleva dámské hodinky: Rolex, 209 000 Kč, prodává butik Rolex. Breitling, 257 100 Kč, prodává Carollinum. Omega, 335 900 Kč, prodává klenotnictví Dušák. Omega, 119 800 Kč, prodává klenotnictví Dušák. Vacheron Constantin, 965 300 Kč, prodává Carollinum Foto: archiv firem