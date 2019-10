Jděte, vy lháři. Kurdové metali na stahující se Američany kamení

„Jděte, jděte, vy lháři!“ křičeli lidé na americké jednotky projíždějící pohraničním městem Kámišlí. „Do pr..le s Turky, do pr..le s Američany!” spílali jim také a na vojenská auta metali kamení.

Američané se už stáhli ze své největší základny v syrské provincii Halab. Agentura Reuters v pondělí napsala, že jednotky už překročily syrsko-iráckou hranici a vstoupily do irácké provincie Dahúk.

Dahúk je součástí iráckého autonomního Kurdistánu. Americký ministr obrany Mark Esper v sobotu řekl, že se američtí vojáci přesunou do Iráku, odkud budou pokračovat v boji proti Islámskému státu (IS).

Stažení amerických vojáků nečekaně před několika dny ohlásil americký prezident Donald Trump. Tento krok umožnil Turecku zahájit ofenzívu proti kurdským oddílům v severní Sýrii, které byly do té doby na společných postech s Američany. Kurdové sehráli významnou roli v boji proti radikálům z IS.

Turecko chce mít u své hranice zónu, v níž nebudou kurdští bojovníci a do níž se přesunou syrští uprchlíci z tureckého území.

Zda se do Iráku stáhne všech 1000 Američanů, kteří dosud v Sýrii působili, není jisté. List The New York Times napsal, že teď se Trup přiklání k tomu ponechat na východě Sýrie u irácké hranice 200 amerických vojáků.