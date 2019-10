Arogantní diletant, skončili jsme. Erdogan se tvrdě pustil do německého šéfa diplomacie

„Přišel německý ministr zahraničí. Arogantní muž, který nezná své hranice, a říká: Nebudeme prodávat zbraně Turecku. Skončili jsme,“ řekl Erdogan na adresu německého šéfa diplomacie. Tvrdí že nikoliv on, ale Maas, potažmo Německo ztratí.

Maas podle tureckého prezidenta nemá ponětí o politice, je to „diletant“. „Pokud by politice rozuměl, nikdy by takhle nemluvil,“ řekl Erdogan na Maasovu adresu.