Válka v Afghánistánu skončila, oznámil Tálibán

V metropoli Afghánistánu Kábulu panuje od neděle, tedy od chvíle co do města vstoupli bojovníci Tálibánu, totální chaos. Z města se snaží dostat nejen pracovníci ambasád, ale také mnozí Afghánci, kteří nechtějí žít pod vládou islamistů.

Letiště je uzavřeno pro komerční lety a je to jedno z posledních míst, které není pod kontrolou Tálibánu. Kvůli zajišťování bezpečnosti při evakuacích se do Kábulu vrací tisíce amerických a stovky britských vojáků, jednotky tam poslaly i další země. Americké ministerstvo obrany v neděli schválilo nasazení dalších 1000 vojáků, na závěr logistických operací tak bude dohlížet celkem 6000 příslušníků armády USA. To je zhruba dvojnásobek počtu vojáků, které USA v Afghánistánu měly na jaře na začátku operace směřující k ukončení téměř 20 let trvající bojové mise.