Tálibové jsou pro mnohé Afghánce noční můrou

„Každý se zabarikádoval doma, obchody a banky, které ještě v sobotu praskaly ve švech, jsou zavřené.“ Sajíd se přesto vydal do města. „Viděl jsem ženy, jak pláčou u kraje silnice. Lidé utíkali, každý se snažil najít auto, aby se dostal domů. Ale žádné taxíky nebyly,“ popsal. „Je to zlé. Mám čtyři děti, ale žádné peníze, abychom utekli, a hranice jsou zavřené,“ netajil se obavami.

Že ženy podle těchto pravidel nesmějí vycházet ven bez doprovodu mužského příbuzného, Afghánce nepřekvapilo. Stejně jako to, že dívkám starším 12 let byl zakázán vstup do škol, muži se nesmějí holit a za neúčast na modlitbách je čeká bití. Pamatují i zákaz kouření a hrozby přísných trestů za porušení vyhlášených pravidel. Nařízení „kulturní komise Tálibánu“, že všichni imámové a mollové v dobytých oblastech musí poskytnout seznam dívek nad 15 let a vdov do 45 let, které se mohou provdat za táliby, vyvolalo zděšení.