Tvoříme historii, zní z Tálibánu a slaví se první afghánské ráno po 20 letech bez vojáků USA

Zabihulláh Mudžáhid, mluvčí Tálibánu, na Twitteru napsal, že poslední americký voják opustil letiště v Kábulu kolem půlnoci afghánského času a že země nyní dosáhla úplné nezávislosti. „Obloha je tichá,“ napsal na Twitteru reportér New York Times.

Mohammad Faisal, pákistánský velvyslanec v Německu, ale možnost, že by jeho země přijala další afghánské běžence vyloučil. „Pákistán nepřijímá žádné další uprchlíky z Afghánistánu,“ řekl Mohammad Faisal. Jeho země však dělá vše pro to, aby podpořila odchod Afghánců do jiných států. Tvrdí, že hranice zatím zůstanou otevřené.