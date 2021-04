Tchajwanská vláda ukázala záběry nejtragičtějšího železničního neštěstí za 70 let

Tchajwanská vláda zveřejnila dramatické záběry z kabiny strojvedoucího vlakové soupravy, která minulý týden v plné rychlosti narazila do náklaďáku. Ten sjel do kolejiště z nedaleké stavby, protože ho řidič zřejmě nechal odbrzděný. Způsobil tak nejtragičtější železniční neštěstí na Tchaj-wanu za posledních 70 let. O život při něm přišlo 50 lidí.