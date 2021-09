Tálibové se v prezidentském paláci v Kábulu mezi sebou porvali

Hádku a následnou šarvátku měl vyprovokovat spor o to, která z frakcí Tálibánu si má připisovat největší podíl na vítězství v Afghánistánu. Mulla Abdul Ghání Barádar prý navíc není spokojen se složením nového kabinetu.

Zatímco příznivci ar-Rahmána jsou zastánci tvrdého přístupu a pořádek v Afghánistánu by rádi zjednali a udržovali především násilím, Barádar sází spíš na diplomacii. Ostatně to byl právě on, kdo s Američany uzavřel dohodu o stažení v Dauhá.