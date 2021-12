Tálibán začne zásobovat Německo marihuanou

Tálibán se už začal připravovat na to, že začne Německo zásobovat marihuanou, píše server deníku Bild. Mluvčí afghánského ministerstva vnitra Qari Saeed Khosti oznámil, že 24. listopadu byla podepsána smlouva s německou společností CPharm o investicích v Afghánistánu a dovozu konopných produktů do Německa. Stalo se to přesně v den, kdy strany německé vládní koalice zveřejnili koaliční dohodu, včetně plánu na legalizaci konopí, píše server taz.de.