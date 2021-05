Svědci natočili zoufalý pokus dětí uniknout střelbě v Kazani skokem z okna

Zdravotní stav 14 dětí zraněných během střelby ve škole v ruské Kazani je stabilizovaný, napsala ve čtvrtek agentura RIA Novosti s odvoláním na informace Lilii Galimovové, mluvčí prezidenta Tatarstánu. Tyto děti se léčí v nemocnici v Kazani. Dalších pět dětí a tři dospělí byli ve středu převezeni do Moskvy na specializované kliniky. Do domácí péče byl propuštěn jen jeden chlapec, napsala agentura.

Masakr nepřežilo sedm dětí ve věku 13 a 14 let, zemřely také dvě zaměstnankyně školy. Jednou z nich byla 25letá učitelka angličtiny, která se snažila žáky bránit.

Mladík přišel do školy, aniž by zbraň nějak schovával. Ochranka ve škole již několik let nebyla. Guljavijev použil stejnou zbraň – brokovnici – jako osmnáctiletý student školy, který v roce 2018 usmrtil 20 lidí v Kerči na Krymu.