Přehledně: Čeho se měl Babiš dopustit a kdo stojí za Pandora Papers

Udělal to prostřednictvím tří patrně účelově zřízených firem. V rámci transakce měl mimo jiné půjčit sám sobě a nemovitosti koupit skrytě.

To znamená ke krácení odváděných daní legální cestou, byť třeba s pomocí kličky nebo mezery v zákoně.

To bude předmětem vyšetřování. Případem Babiše a asi 300 dalších Čechů figurujících v dokumentech zveřejněných v rámci projektu Pandora Papers se bude podle informací českých médií zabývat Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu.

Ministerský předseda nákup nemovitostí ve Francii přes offshorové společnosti nepopírá. Přiznává, že to není postup vhodný pro politika, připomíná však, že v roce 2009, kdy k machinacím došlo, ještě v politice nebyl.

Navíc prý jednal na základě doporučení realitní kanceláře. „Bylo to doporučení realitní kanceláře, doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního,” řekl Babiš.