List navrhl, že pokud chce Morrison jednat, může přijet na pekingské zimní olympijské hry, protože na ně byl stejně jako další světoví vůdci pozván. Uvedl, že by jednání nemuselo přinést výsledky, ale alespoň by spolu vůdci mluvili. Z toho je jasné, že Čína sedí na několika židlích a chce současně zabránit bojkotu zahájení ZOH ze strany západních vůdců.

Profesor na Institutu pro mezinárodní vztahy na Čínské univerzitě zahraničních záležitostí Li Chaj-tung řekl, že pakt Aukus je jádrem nového amerického aliančního systému, jenž má zadržovat Čínu pomocí vyhroceného nepřátelství, a neměl by se podceňovat. Varoval, že v případě návratu Donalda Trumpa nebo někoho, jako je on, do Bílého domu by mohla tato aliance přinést nedozírné následky.