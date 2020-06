KLDR pošle vojáky do dvou demilitarizovaných oblastí, dohoda se Soulem padla

Podle severokorejské agentury KCNA mluvčí severokorejského generálního štábu oznámil, že na obě místa opět zamíří vojáci. Severokorejská armáda rovněž uvedla, že opět zahájí vojenská cvičení, obnoví kontrolní stanoviště u hranic, posílí dělostřelecké jednotky u sporné západní námořní hranice a bude do Jižní Koreje vysílat balony s letáky.

Už dříve obě místa představovala symboly vzájemné spolupráce - v Kesongu několik let fungovala společná průmyslová zóna a v letovisku v Diamantových horách se setkávaly rozdělené rodiny.

Oznámení o vyslání vojáků do Diamantových hor a Kesongu učinil Pchjongjang den poté, co do povětří vyhodil styčný úřad obou korejských států v pohraničním městě Kesong na území KLDR. Úřad byl vytvořen v roce 2018 a byl považován za první krok ke zřízení velvyslanectví a k těsnější spolupráci korejských států.