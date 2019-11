K útoku v Mali s 54 mrtvými se přihlásil Islámský stát

Islámský stát se prostřednictvím své agentury Amak přihlásil k pátečnímu útoku na základnu vojáků v Mali, při kterém zahynulo 54 lidí, uvedl list The Guardian s tím, že to nedoložil žádnými důkazy. V oblasti mezi Mali, Nigerem a Burkinou Faso působí několik skupin radikálních islamistů napojených na Al Káidu i Islámský stát. IS se přihlásil i k sobotnímu atentátu na francouzského vojáka.