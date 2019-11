Japonský premiér je imbecil a trpaslík, tvrdí Severní Korea

Severní Korea v sobotu naznačila, že by mohla znovu vypálit balistickou střelu přes Japonsko. Vyplývá to z prohlášení nejmenovaného vysokého činitele ministerstva zahraničí KLDR pro státní tiskovou agenturu KCNA. Tento zdroj také označil japonského premiéra Šinzóa Abeho za „dokonalého imbecila a politického trpaslíka”, informoval list The Japan Times.