Evakuace amerických spolupracovníků z Afghánistánu váznou, čekají na ně desetitisíce lidí

V další vlně má být evakuováno asi 4000 Afghánců, ovšem nikoli hned do USA, ale podle listu Politico do Kataru a Bahrajnu na americké základny, kde by se měl dokončit proces udílení zvláštních imigračních víz. USA také jednají s dalšími zeměmi, které by Afghánce dočasně hostily a u nichž by se mohl dokončit složitý proces udělování víz.