Čína odřízla další město. Čtyři miliony lidí nesmí z domu kvůli stovce případů

Město Paj-se se nachází na jihozápadě Číny v Čuangské autonomní oblasti Kuang-si, nedaleko hranic s Vietnamem. Od soboty do pondělního poledne místního času (5:00 SEČ) bylo ve městě odhaleno 99 případů lokálního přenosu koronaviru s příznaky, uvedla oblastní zdravotnická komise.

Obyvatelé Paj-se mají od pondělí zakázáno vycházet ven s výjimkou nákupu základního zboží nebo testování na covid. Pokud je to možné, měli by lidé nakupovat i základní potraviny on-line. Pozastavena byla ve městě hromadná doprava, uzavřena je většina obchodů a školy přešly na distanční výuku.

Zatímco podle zprávy konzultační skupiny Eurasia Group byl tento přístup „neuvěřitelně úspěšný v roce 2020”, nyní „v boji s mnohem nakažlivější variantou mají velké lockdowny a vakcíny omezený účinek”. Navíc to může vést k větším ekonomických problémům.

Co máme jíst? zoufají si obyvatelé uzavřeného Si-anu

Tým čínských vědců ale přístup obhajuje, protože nakažlivost je vysoká a velký počet infikovaných by dostal pod tlak čínské zdravotnictví. Podle jejich textu zveřejněného v pátek v týdenním bulletinu Čínského střediska pro kontrolu a prevenci (CCDC) by i v případě proočkovanosti 95 procent zachování mobility v izolovaných oblastech na úrovni roku 2019 vedlo k dalším 234 milionům infikovaných a dvěma milionům obětí za rok.

„Dříve jsme si mysleli, se by se covid-19 mohl zadržet pomocí vakcín, ale nyní to vypadá, že tu není jednoduchá metoda zvládat ho bez komplexních opatření,” uvedl hlavní čínský epidemiolog Wu Cung-ju. Čínští vědci současně vyzvali k vývoji vakcíny, která by jen nebránila propuknutí vážného průběhu covidu, ale chránila už před samotnou nákazou.