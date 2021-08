Bleskový návrat Tálibánu zaskočil i afghánského velvyslance v Praze

Rychlost, s jakou Tálibán ovládl Afghánistán, zaskočila i afghánského velvyslance v Praze Shahzada Gula Ayrobeeho. Uvedl to v rozhovoru pro Novinky.cz. „Pád vlády a ovládnutí země Tálibánem nikdo nečekal a bylo to překvapující. Ale teď není čas na dohady o něčí vině. Máme příležitost zabránit dalšímu násilí, předejít tomu, aby Afghánistán upadl do občanské války a stal se vyvrhelskou zemí. Říkám to jménem milionů lidí v Afghánistánu, jejichž osud visí na vlásku a čeká je mimořádně nejistá budoucnost.“