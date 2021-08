ANALÝZA: Kdo zabránil míru v Afghánistánu

A jaké byly důsledky? Muňoz už před lety napsal, že Afghánistán se po této promarněné příležitosti dostal zcela do područí radikálů prostoupených nenávistí vůči Západu jako celku. A v duchu kontrafaktuálního přístupu otevřeně uvažoval o všem, co všechno se v důsledku Rumsfeldovy posedlosti vojenským vítězstvím promarnilo. Především možnost, že mulla Omar by se vzdal, jeho bojovníci by se vrátili domů k rodinám a ke každodenní práci. Promarnila se příležitost k tomu, že v zemi pod Hindúkušem by už tehdy zavládl mír.