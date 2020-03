Žena z Prahy se nechala testovat v soukromé laboratoři, to ale stát zakázal

Že nejde o standardní případ, o kterém by informovalo ministerstvo zdravotnictví, nebo o něm alespoň vědělo, naznačovaly i příspěvky na sociálních sítích.

„Kamarádka byla na lyžích v Itálii, vrátila se teď o víkendu, začala mít příznaky. Nahlásila se u lékaře, že tam byla a že jí není dobře a ať ji otestují na koronavirus. Lékař sdělil, že rozhodně netestují všechny, co byli v Itálii, a ať si to laskavě zařídí po své ose. Tak si zaplatila test v soukromé laboratoři, kde jí po nějaké době (v úterý - pozn. red.) oznámili, že má koronavirus,“ psal na Facebook známý nemocné ženy.

To potvrdil i obchodní ředitel laboratoře EUC Josef Stejskal. „My nesmíme nikoho na koronavirus testovat a také to neděláme. Je mi záhadou, jak se k takovému otestování paní dostala,“ odpověděl Stejskal.

I když se lidé v posledních dnech na soukromé laboratoře obracejí se žádostí o testování, nevyhoví jim. „Pokud už někdo na takové pracoviště přijde, nevyhodíme ho, ale odkážeme ho na centrální laboratoře. Umím si i představit, že by se vzorek odebral a zaslal jim k porovnání. Ale aby mohl někdo testovat, musí mít vzorek koronaviru na porovnání, a to nemáme. Vše se musí provádět v součinnosti se státem, taková jsou pravidla a my se jich držíme,“ dodal Hladil.