Záchranář: Virus je ostré cvičení, které nás může připravit na horší scénáře

Adam Svoboda slouží u středočeských záchranářů třináct let. V současné situaci se jeho práce změnila. S kolegy musí mnohem víc dbát o svoje bezpečí.

V některých případech záchranáři nasazují také celotělové obleky, které jsou pouze na jedno použití. To se stává u pacienta s rizikem nakažení koronavirem nebo v případech, když dotyčný není schopen záchranářům dát informace o svém zdravotním stavu, třeba když je v bezvědomí.

Jsou případy, kdy záchranáři oblékají speciální obleky automaticky. Týká se to třeba převozů nakažených pacientů ze středočeských nemocnic do specializovaných zařízení, která jsou v pražských špitálech. Obleky používají také při odběrech u pacientů v karanténě.

„Až dosud jsme to nemuseli použít. V současnosti je to takové ostré cvičení nejen pro záchrannou službu ale pro celý stát. Věřím, že pokud by přišel nějaký horší virus s větší úmrtností, tak se s tím popereme ještě o dvě stě procent lépe,“ uvedl Svoboda.