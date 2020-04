Virus tu s námi bude, není důvod se promořování bát, říká epidemiolog IKEMu

Co si myslíte o promořování, je to dobrý nápad?

Ano, chytré promořování ano.

Co znamená chytré promořování?

To znamená takové promořování, nebo takový průstup epidemie populací, který vynechá rizikové skupiny, a to jsou senioři, pacienti s imunodeficitem, nebo se sníženou imunitou po transplantacích, lécích imunosupresivních, v podstatě diabetici, chronicky nemocní a tak dále a zdravotníci jako třetí skupina.

To znamená, že všichni tito lidi, které jste vyjmenoval, mají zůstat stále zůstat v domácí karanténě a dodržovat nejpřísnější omezení, přesto, že vláda některá mezitím zruší?

Tak ti senioři ano, samozřejmě. U zdravotníků především musíme častěji testovat a vědět, jak na tom jsou. A pacientů s chronickými nemocemi se to samozřejmě týká stejně jako seniorů. A ještě bych dodal, že zásadou chytrého promořování je vůbec vědět, jak daleko s promořováním jsme. A k tomu slouží protilátkové testy, které teď vláda chystá na nějakém vzorku populace, myslím asi 20 tisíc lidí, protestovat a zjistit, do jaké míry je populace promořena.

My se tady bojíme promořování, ale vlastně ani nevíme, že už jsme třeba do velké míry promořeni.

Lidé mají ale teď strach ze samotného promořování.

Já bych zdůraznil, že promořování znamená inteligentní postup při průchodu epidemií a viru a chránění těch tří skupin, o kterých jsem mluvil, aby se s tím nesetkaly. To je vlastně chytré promořování, nebo chytrá regulace. Chci zdůraznit, aby se lidé nebáli toho slova, prostě zní to hrozně, ale realita je trošku jiná. Já si myslím, že je to dobrá věc, že se o tom nejenom mluví, ale že se hledají cesty, jak nejchytřeji promořování populací regulovat.

Momentálně je v Česku oficiálně nakažených necelých pět tisíc lidí. Vy si myslíte, že jsou to reálná čísla, nebo je reálné číslo vyšší?

Já si myslím, že čísla jsou vyšší. Čím víc o viru víme, tak samozřejmě víme, že spousta lidí a asi víc, než jsme si mysleli, má asymptomatický průběh. To znamená, že o tom neví a mohou samozřejmě, byť asi ne ve velké míře, virus dál přenášet. O těchto lidech my právě nevíme. Tu nemoc prodělali a ani o tom nevědí.

A k tomu slouží protilátkové testy, kterými bychom si to zmapovali. A možná bychom se divili, kolik všech lidí už tu nemoc prodělalo, a jak dalece populace už vlastně promořená je. Protože my se tady bojíme promořování, ale vlastně ani nevíme, že už jsme třeba do velké míry promořeni.

To byste potřeboval otestovat celou republiku, to přece nejde.

Teoreticky: proč by to nešlo? Jsou státy, které to zvládly. Musíte si vybrat signifikantní vzorek populace. Na základě těchto dat můžete ubírat opatření a tomu vlastně říkáme chytré promořování, to znamená ubírání restriktivních opatření. Ale vodítkem k ubírání, a v tom je to chytré promořování, je, že musíte vycházet z pravidelných dat o tom, jak vlastně s tím promořováním jsme daleko, a to vám poskytnou protilátkové testy.

Myslíte, že člověk, který skutečně prodělal koronavirus, má protilátky a už ho nemůže chytit znovu?

To také nevíme, my toho hodně nevíme. Vycházíme z toho, že u jiných infekcí a pravděpodobně to tady bude taky, vám nejdřív s nějakým odstupem nastoupají IGM protilátky, potom IGG protilátky, takže protilátková odpověď tam určitě je, ale ano správně, do jaké míry. Ono také závisí na tom, jak velká byla virová nálož. Ti více nemocní pacienti asi budou mít větší protilátkovou odpověď, čili ti asymptomatičtí třeba tu hladinu protilátek budou mít nižší, ale nějaké protilátky mít budou, a to se dá detekovat.

Spousta lidí si teď myslí, že veškerá opatření a karanténa byly zbytečné.

Ale vůbec ne, ta v určité fázi měla efekt. Opatření přišla v době, kdy jsme nevěděli, jak rychle křivka nastoupá, jak rychle my se dostaneme na nějakou velmi kritickou úroveň, kam se dostali Italové a nezvládne to zdravotní systém. Vláda rozhodovala i na základě vědomí toho, jak vypadá český zdravotní systém, kolik máme ventilátorů, sester a tak dále.

Hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Foto: Novinky

V tuhle chvíli musím říct, že mi malinko chyběla diskuze, co budeme dělat potom, ta přišla teď. My jsme tušili dávno, že k tomu musíme přijít, protože nemůžete společnost držet zaškrcenou těmito opatřeními půl roku, to vám zkolabuje ekonomika, to se lidé zblázní a už to vidíme, že se to děje a dosáhnete jenom toho, že snížíte takzvané číslo „R“ a snížíte promořování populace a ve chvíli, kdy uvolníte restrikce, tak se opět populace začne promořovat, ten virus nezmizí.

Čili vy k tomu musíte právě takhle chytře přistoupit, říct si, které lidi chráníme, které skupiny samozřejmě nechceme promořovat, zjistíme, jak v tom promořování vůbec jsme, když o tom viru tak málo víme, těmi protilátkovými testy a pomalu budeme upouštět razantní opatření, která se správně nastavila na začátku a v tu chvíli budeme sledovat to číslo „R“ a parametry nakažených a tak dále a regulovat vlastně průchod viru populací.

Jak velký význam hraje nošení roušek?