V New Yorku museli kvůli pálení těl obětí koronaviru prolomit emisní limity

Americký stát New York ve čtvrtek eviduje už přes 90 tisíc lidí s koronavirem a více než 2300 obětí nemoci COVID-19. Za den tam přibylo 8669 nakažených, napsala ve čtvrtek agentura Reuters.

To nejhorší má ale teprve přijít. "Připravujeme se na ten nejtěžší scénář a v mnoha ohledech už to začíná," řekl agentuře Mike Lanotte, ředitel Sdružení ředitelů pohřebních ústavů státu New York.