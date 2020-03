Už 14 dní nás nekoupali, sestry se objevují sporadicky, líčí tristní situaci v pražské LDN seniorka

„Oni mají samozřejmě obavu z toho, aby se nenakazili, tak se objevují sporadicky, aby přinesli jídlo a vyměnili pleny. Čtrnáct dní už nás nikdo nekoupal,” uvádí pozitivně testovaná žena věkem něco málo přes 50 let z Thomayerovy nemocnice na nahrávce, kterou mají Novinky k dispozici. Většina důchodců, která je i o 30 let starší než ona, podle ní přestává chodit a pouze leží v postelích, což je další velký problém.

Mluvčí nemocnice Petr Sulek Novinkám řekl, že sestry se o pacienty starají. „Je to spekulace. Osobní hygiena u pacientů probíhá na lůžku, úkony se pravidelně střídají a osobně na to dohlíží pan primář.”

Snažili se to ututlat, řekla žena

„Bylo evidentní, že minulou neděli nám udělali odběr krve, aby mohli říct, že jsme všichni v pořádku. Protože jestli přišli na to, že ty holky jsou pozitivní v pátek, tak bylo jasné, že my do neděle nebudeme mít protilátky v krvi. Proto vzali krev a řekli, že jsme v pořádku, a snažili se to ututlat,” pokračuje dále žena v líčení situace mezi seniory při odběrech.

Telefonát s nakaženou pacientkou č. 2 Video: Novinky

Nicméně dodává, že personál podle ní za situaci nemůže a snaží se. „Dali nám léky, nějaká antivirotika, i paralen, i lék proti kašli. Nic víc už asi dát nemohou. Personálu bych to asi úplně nevyčítala, ti byli hození do vody. Co se děje za dveřmi, ale nevíme, řekli nám, ať jsme jen na pokoji,” vysvětluje dále pacientka.

Informace o tom, že na oddělení následné péče jsou tři nakažené sestry, se objevila v médiích v sobotu. Tedy den po testování. To, že jsou nakažení i pacienti, nemocnice zveřejnila až ve středu tento týden, a to v souvislosti s úmrtím 75letého muže.

Od té doby se počet nakažených zdvojnásobil a zasáhl téměř celé oddělení.

Stát nezajistil pomůcky

Nákazu podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na oddělení zavlekly sestry. „Otázkou je, jak je možné, že se tam nákaza tak moc rozšířila. Prověřovat to teď bude hygienická stanice v Praze,“ sdělil ministr ve čtvrtek. Hygiena žádné pochybení nezjistila.

Nemocnice tvrdí, že pomůcek má dostatek. „Nemocnice v poslední době získává od úžasných lidí a dobrovolníků mnoho textilních roušek, které nám také pomáhají při ochraně našich pacientů či zaměstnanců, a to i za situace, kdy vlastních jednorázových roušek máme dostatečné množství,” uvádí v páteční zprávě mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

Už několik dní se tak pohybujeme v začarovaném kruhu, kdy létají letadla, politici se fotí s rouškami a respirátory a tvrdí, že pomůcek už je dost, nemocnice oficiálně tvrdí totéž, ale jejich personál na sociálních sítích žádá o ušití stovek roušek a výsledek je takový, že nákaza se šíří od personálu na pacienty.

„Ty ochranné prostředky nebyly v plné míře k dispozici od začátku,“ připustil ministr Vojtěch v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Bezmoc a strach příbuzných

Na Novinky se obrátil vnuk seniorky, která je na stejném pokoji jako žena z nahrávky. Rodiny všech mají velké obavy, co za takových okolností s jejich příbuznými bude, a myslí na nejhorší.

„Ti lidi velmi pravděpodobně umřou, zčásti jejich vinou, a oni je tam nechají v nedůstojných podmínkách, v bolestech a špíně,” zlobí se vnuk David.

„Jsou tam sami, bezmocní, příbuzní jim nemají jak pomoct. Kde to jsme? Nemohu tomu uvěřit, nevím, co máme dělat. Takhle to přeci nemohou nechat. Systém obecně selhává, nebo je to jen v Krči?” ptá se David.

„Je to strašný pocit bezmoci a strachu. Mám maminku v jedné z pražských LDN. Nevíme, jak to tam vypadá. Zatím je tam snad vše v pořádku, ale přemýšlíme, jestli si ji nevzít domů,” řekla Novinkám další z příbuzných paní Hanka, jejíž maminka leží v domově pro seniory v pražských Vršovicích.

Na odpovědi ale oni i další tisíce příbuzných, kteří mají své blízké v domovech důchodců a LDN, čekají zatím marně. Stát není ani schopen říct, kolik seniorů v takových zařízeních má a jak je připraven právě na to, že se nakazí.

Posledními výstupy z ministerstva zdravotnictví pro tato centra je nařízení důsledného dodržování hygieny, což je při absenci zdravotnických prostředků téměř nemožné, a rovněž přiznání, že stát nemá dostatek kapacit na to, aby všechny seniory v těchto domovech otestoval, a následně je tak mohl izolovat, což je součástí dalšího nařízení.

36 tisíc lidí jen v domovech

Jedno z mála relevantních čísel poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí, které uvedlo, že ke konci března 2020 eviduje 539 domovů pro seniory s kapacitou 36 130 lůžek. Všechna ale samozřejmě nemusí být obsazená. Nejsou tam ale zahrnuty soukromé instituce ani specializovaná centra, a už vůbec ne právě LDN.

Ty jsou jak součástí fakultních nemocnic, které spravuje ministerstvo zdravotnictví, tak v gesci krajů. Dopátrat se celkového počtu seniorů v těchto domovech je tak prakticky nemožné.