Tisíc dolarů měsíčně každé rodině po dobu pandemie, navrhuje americký senátor

Americký senátor Mitt Romney přišel s nápadem, že by stát mohl po dobu trvání pandemie koronaviru přidat každé rodině měsíčně tisíc dolarů (24 380 korun), informoval list Daily Mail. Americký prezident Donald Trump varoval, že koronavirus by mohl uvrhnout ekonomiku USA do recese. Nákaza už se projevila třeba na americkém akciovém trhu. Bílý dům zvažuje, jaké kroky podniknout pro oživení ekonomiky.