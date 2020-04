Slovenští vědci vyvinuli vlastní testy na koronavirus, 100 tisíc jich dají zdarma státu

Vývoj a výrobu testů financuje softwarová firma Eset, nabízet je bude také do zahraničí. „Testy budou podle postupů Světové zdravotnické organizace,“ řekl v úterý na mimořádné tiskové konferenci člen stálého krizového štábu Robert Mistrík, známý také jako jeden z kandidátů v prezidentské volbě.

Slovenské testy momentálně procházejí ověřováním a následně by měly získat mezinárodní certifikaci. „Certifikace by se měla uskutečnit do tří týdnů,“ dodal Mistrík.