Rozumná věc i přemedializované téma. Lidé reagují na opatření vlády ke koronaviru

Od úterních 18 hodin platí zákaz všech jednorázových akcí s návštěvností nad 100 lidí. Zrušeny jsou tak veškeré koncerty, taneční akce, divadla, kina či náboženské a sportovní události. Konat se proto nebude ani čtvrteční maturitní ples školy, na kterou dochází syn jedné z respondentek.

„Měli ho mít v Lucerně, a zrovna jsem si říkala, že to tam není příliš dobře větrané, schází se tam hodně mladých lidí, přenos by tam asi byl velký. Takže to chápu naprosto a je to podle mě rozumná věc, která je udělaná včas,“ svěřuje se s názorem matka maturujícího syna.

Zavřené školy

Zrušena bude od středy také osobní výuka na všech základních, středních i vysokých školách. „Budu se učit doma, číst knihy a dělat svoje knihy. Taky budu procvičovat češtinu. Chodím do školy rád, ale taky jsem rád, že nebudou děti víc nemocný,“ říká žák základní školy. Na otázku, kdo ho bude v průběhu školního volna hlídat, říká, že to zatím nemají s maminkou vymyšlené.

Co může v příštích dnech očekávat oslovená studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, zatím neví. „Jsme z toho překvapeni a zmateni. Mysleli jsme, že rozhodnutí bude na našem rektorovi, a vypadalo to, že naši školu nezavřou. V průběhu jedné hodiny jsme se pak dozvěděli opak. Navíc nevíme, jak dlouho to bude trvat,“ uvedla studentka.

Zatím tak studentka předpokládá, že její výuka bude probíhat formou domácího samostudia, podrobnější informace ale nedostala. Ke strachu z šíření nákazy koronaviru však důvod nevidí.

Anketa k novým opatřením vlády ke koronaviru Foto: Novinky

Podobně vnímá situaci také další respondent. „Myslím si, že je to zbytečně přemedializované. Je to normální chřipka, a když si porovnám čísla úmrtí z chřipky a z koronaviru, tak je to zatím úplně směšné,“ říká otec dětí.

Jak bude řešit zrušení výuky dětí, ještě neví. „S manželkou jsme o tom ještě nemluvili, ale mateřské školy jsou zatím otevřené, což je pro nás výhoda,“ dodává s tím, že pro starší děti zřejmě plánují najít hlídání, případně je nechají pár hodin samotné doma.