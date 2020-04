Populaci potřebujeme promořit. Prymula změnil názor

„Potřebovali bychom populaci trochu promořit, já jsem na to změnil trochu názor,” uvedl Prymula v rozhovoru pro DVTV s tím, že poměrně značná část populace se již beztak promořuje.

„Když se podaří ošetřit skupinu rizikových osob, ten zbytek populace by teoreticky v nějakém časovém období měl být té chorobě exponován,” uvedl epidemiolog.

„Když to řeknu úplně laicky, měl by tu nemoc prodělat nebo se s ní potkat a ukázat, že je imunní,” dodal.

Naopak lidé nižšího věku a ti, kteří jsou zdraví, by se měli s nemocí setkat, což by v důsledku snížilo riziko pro starší část populace. U nerizikových skupin by totiž neměla mít choroba horší průběh než chřipka.