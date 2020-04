Tisková konference ministra zdravotnictví ke koronaviru

Ministr by měl mluvit o plošném testování v domovech pro seniory. To minulý týden ve středu navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Pokud by stát neměl dost testů, bylo by podle ní dobré zavést alespoň náhodné testování seniorů. Ti totiž patří k nejrizikovější skupině v souvislosti s koronavirem.