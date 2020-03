Maďaři v domácí karanténě musí označit své obydlí výraznou tabulí

Maďarská policie oznámila, že minulý týden umístila do domácí karantény 460 lidí, kteří přijeli ze zahraničí. „Občané Maďarska, kteří přijíždějí z rizikových zemí, jsou umístěni do domácí karantény. Musí vystavit na dveře tabulku a s nikým se nesmí stýkat. Pokud nemají příbuzné, kteří by jim nakoupili, zásobování potravinami musí zajistit samospráva,“ uvedl policejní mluvčí Kristóf Gál.