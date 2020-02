Koronavirus už začíná strašit i Česko

Že je situace závažná, v pondělí potvrdil i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Budeme se muset připravit i na nějaké krizové situace, pokud by infekce byla zavlečena do České republiky,“ řekl.

„Rizikem není jen nákaza, ale také to, že by byla oblast uzavřená, lidé by museli v Itálii zůstat v karanténě a dva týdny by se nedostali domů,“ uvedl Prymula. V Itálii podle něj v současné době hrozí za opuštění nařízené izolace až tři měsíce vězení.

Pokud by se nákaza u některého z Čechů potvrdila, byl by podle náměstka převezen do pražské Nemocnice na Bulovce, kde je dvacítka míst a dalších padesát lze aktivovat v podzemí. Pokud by její kapacity nestačily, připravila by se k použití speciální vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku s 80 běžnými lůžky a 20 lůžky intenzivní péče.