Jak se budou opatření uvolňovat, až přijde čas

„Jsme schopni tu epidemii zastavit, ale bylo by to za obrovských dopadů na ekonomiku. Někdy kolem 12. dubna budeme však některá opatření snižovat,“ sdělil šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula s tím, že současná celoplošná opatření velmi svírají obyvatele, ale i hospodářství.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podotkl: „Hromadné kulturní a sportovní akce budou jedny z posledních, které zvolníme, protože tam spočívá největší riziko. Dovedu si představit, že budeme uvolňovat služby, omezení volného pohybu, ale bezesporu to shromažďování bude jedno z posledních opatření, která rozvolníme,“ dodal ministr.

Prymula sdělil, že společně s omezováním opatření se plánuje systém tzv. inteligentní karantény, která má za úkol vytipovat v co nejkratší době potenciální šiřitele v populaci. Do ostrého provozu by systém měl naběhnout právě po Velikonocích.