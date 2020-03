Banky moratorium na splácení úvěrů odmítají

Schillerovou krátce po jejím vyjádření podpořil guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok. V České televizi řekl, že jde o „nutné záchranné opatření“. „Nezbývá než udělat tento hrubý nástroj, jehož ohromnou výhodou je, že rychle působí a působí plošně. Zákon musí říct, že se tyto splátky pozastavují na dobu několik měsíců,“ uvedl s tím, že délka odkladu je už věcí „politické kalibrace“. Tříměsíční odklad, který většina bank už nabízí, je nicméně podle Rusnoka nedostatečný, klonil by se k délce od čtyř do šesti měsíců.

„Jsme přesvědčeni, že ekonomicky pandemie rozhodně nepostihla všechny bankovní klienty, a snažíme se, aby naše pomoc směřovala co nejrychleji a v maximální míře především k těm, jejichž schopnost splácet byla pandemií postižena. Proto nepovažujeme návrh plošného moratoria za ekonomicky efektivní,“ sdělil Právu generální ředitel České spořitelny (ČS) Tomáš Salomon.

„Toto plošné opatření (ve smyslu automatického odkladu pro všechny na šest měsíců) pro nás neřeší situaci, neboť bychom se museli se stejnou administrativní zátěží vypořádat s klienty, kteří by možnosti odkladu využít nechtěli. Klíčový je pro nás jednotný tržní proces (např. sladění počtu měsíců) s tím, že praktické provedení odkladu si každá banka řídí sama. Sjednocení přístupu k odkladu splátek je zásadní z pohledu bank i spotřebitele. Každé další opětovné otevření tématu odkladu splátek výrazným způsobem zasahuje do kapacitního zatížení banky, mimo jiné i jak naložit se stávajícím portfoliem klientů, kteří již odklad splátek na tři měsíce využili,” tlumočila Novinkám vyjádření Air Bank mluvčí Jana Karasová.

Také nejvyšší představitel Komerční banky Jan Juchelka vyjádřil přesvědčení, že banka dělá maximum pro to, aby její klienti současnou situaci okolo koronavirové epidemie zvládli překonat.

Podle generálního ředitele ČSOB Johna Hollowse nejsou dopady současné situace pro všechny stejné. „Soustředíme se proto nejen na pomoc těm, co ji potřebují a kterým skutečně pomoci můžeme, ale zároveň pokračujeme ve všech standardních činnostech, a jsme tu tedy i pro ty zákazníky, kteří potřebují financovat své plánované aktivity,“ dodal.

Nicméně banky podle vyjádření České bankovní asociace (ČBA), které Novinkám tlumočila její mluvčí Monika Petrásková, o návrhu ministryně jednají. „Poté, co svou úvahu o moratoriu paní ministryně vyhlásila, banky vyhodnotily situaci a zahájily diskusi s MF a ČNB, jak naplnit princip „plošnosti“ tak, aby byl naplněn účel tohoto opatření, tedy pomoci těm lidem a firmám, které se dostaly v důsledku pandemie do finančních potíží,” uvedla.

Klienti budou moci využít odklad splátek jistiny těchto úvěrů na dobu šest až 12 měsíců, případně mohou získat tříměsíční odklad celé výše splátek. O odklad splátek mohou klienti požádat zdarma až do konce května. Odklad splátek spotřebitelských úvěrů je v ČSOB tříměsíční.

Schillerová zároveň zmínila, že úrok u úvěrů by po dobu přerušení splácení měl být snížený na „symbolickou výši“. To by pro dlužníky v praxi znamenalo, že celková částka, kterou za hypotéku či půjčku bance nebo jiné finanční společnosti nakonec zaplatí, se jim příliš nenavýší.