Ztráty Moskvy jsou podle Ukrajinců vysoké. Ruský plukovník přiznal jen něco

„O žádných 3500 zabitých ruských vojáků nemůže být ani řeči. Takové množství by bylo několikanásobně vyšší než množství raněných, to by znamenalo, že by všechny cesty byly ucpané sanitkami a musely by být hromadně rozmístěné polní nemocnice, což nejde utajit. A nic takového nevidíme ani v ukrajinských médiích,“ uvedl Truchan na serveru politikus.ru.