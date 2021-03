Zájem o vakcínu je velký, hlásí Francie. Proti covidu se očkuje už i v lékárnách

Ani v pařížském Belleville si zájemci o očkování nemohou vymýšlet. „I my jsme obdrželi vakcínu AstraZeneca,” říká mi ve své lékárně Pascale. „Nikdo z našich klientů ji přímo neodmítl. Lidé jsou rádi, že dávku obdrželi a že jsou očkovaní,” říká rezolutně Pascale. Ještě se ptám, co ale dělají v případech, kdy objednaný na očkovací rande nepřijde. „Snažíme se mu dovolat. A když ani to nepomůže, nabídneme dávku někomu dalšímu. Máme seznam zájemců a o klienty není nouze.”

Plán vlády Jeana Castexe podat do konce března alespoň 10 milionů dávek se nezdařil. A vše se posouvá na polovinu dubna. Avizované francouzské přání o kompletním naočkování dospělé populace do léta tak nejspíš nedopadne. I když urychlit by to mohla provizorní očkovací centra nebo právě i lékárny.