„Mnoho let jsme se domnívali, že Orwell popisoval totalitu. Je to jedna z globálních lží. Orwell psal o konci liberalismu. Napsal, jak liberalismus zavede lidstvo do slepé uličky. Nepsal o Sovětském svazu, psal o společnosti, ve které žil, o krachu myšlenky liberalismu. Ale vám namluvili, že psal o vás. Proto řekněte, že nepsal o nás, ale o nich,“ odpověděla Zacharovová podle serveru E1.

Mluvčí ruské diplomacie reagovala na dotaz jednoho ze studentů, s nimiž se setkala v sobotu v Jekatěrinburgu, že přátelé a příbuzní žijící v cizině vnímají realitu v dnešním Rusku jako odraz Orwellova románu a co by jim měl říci.

Do běloruského jazyka bylo dílo přeloženo v roce 1992. Nové vydání vyšlo předloni a dotisk kvůli velkému zájmu čtenářů loni. Dokonce i v síti státních knihkupectví se román držel na čtvrté příčce mezi bestsellery. „Je to vzácné v případě knihy, která poprvé vyšla před mnoha desítkami let. A i odraz toho, jak lidé vnímají to, co se v zemi děje,“ napsal deník. Dodal, že politická policie zadržela vydavatele knihy minulé pondělí.