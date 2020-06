Zábrany při katastrofě nepomohly. Ropa na Sibiři zamořila další řeky

„Palivo se dostalo i do jezera Pjasino. Jde o obří jezero o délce přibližně 70 kilometrů, bohaté na ryby. Nelze si představit, jak nyní zvládne tuto zátěž,” řekl novinářům gubernátor Krasnojarského kraje Alexandr Uss. Zdůraznil, že teď je hlavní zabránit úniku ropných látek z jezera vzdáleného asi 20 kilometrů od Norilska, do řeky Pjasina, která z jezera vytéká a ústí do Karského moře.