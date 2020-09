Za otravou Navalného stálo zřejmě ruské vedení, řekl americký ministr Pompeo

Podle Pompea Spojené státy nadále vyhodnocují, jakou zvolí odpověď: „Uděláme vše pro to, abychom snížili riziko, že se takové věci budou opakovat. „Myslím, že svět dozrál k tomu, aby pochopil, že takto se normální země nechovají. Rusy to přijde draho.”

Navalnyj se léčí v berlínské klinice Charité, kam byl letecky převezen poté, co v 20. srpnu zkolaboval v letadle, jímž se vracel ze Tomsku do Moskvy.Letadlo muselo mimořádně přistát v Omsku, kde byl převezen v bezvědomí do nemocnice. Rusko nakonec umožnilo jeho přepravu na léčení do Německa.