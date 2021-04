Vrbětice? A co vražda Kennedyho nebo Pearl Harbor, vysmívá se Rusko západnímu rozhořčení

Napětí mezi ČR a Ruskou federací se eskaluje od soboty, kdy premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček informovali o podezření, že do výbuchu ve Vrběticích byli zapojeni dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Vláda kvůli tomu rozhodla vyhostit 18 ruských diplomatů a situace se nadále vyostřuje.

Zatímco Česko a s ním jeho západní spojenci berou podezření, že do výbuchů byli zapleteni stejní dva agenti, kteří v Británii otrávili dvojitého agenta Sergeje Skripala, velmi vážně a označují to za zcela nepřípustné překročení pomyslné hranice, Moskva obvinění odmítá a situaci bagatelizuje.

O ruském pohledu svědčí i to, že ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu k zákonodárcům vůbec Vrbětice a agenty GRU nezmínil. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dokonce k tvrdému postoji Prahy uvedla: „Je potřeba se zeptat, oč usilují, co chtějí“ a dodala, že vše je jen akce na objednávku.

To, jak Moskva situaci prezentuje, je patrné z řady ruských reakcí na sociálních sítích, kde si mimo jiné dělají legraci z tvrzení o zapojení ruských agentů Anatolije Čepigy a Alexandra Miškina, kteří používali krycí jména Ruslan Boširov a Alexandr Petrov. Oba muži jsou zároveň podezřelí z otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.

V jiném tweetu zase dvojici přisuzují nedávné zablokování Suezského průplavu lodí společnosti Evergeen. Záběr je doplněn textem: „Dívejte se. Petrov vplouvá do Suezského průplavu. Rozumím Boširove. Vše udělám správně.“

I klopýtnutí Joea Bidena při nastupování od speciálu Air Force One je připisováno této dvojici.

Zmíněné ohlasy na sociálních sítích ukazují také to, jak Rusko přistupuje k obviněním, že agenti GRU byli zapojeni do těchto aktivit. I to je zřejmě důvod, proč Rusku, na rozdíl od Česka a jeho západních spojenců, v kauze dosud nevyjádřily podporu jemu blízké země, které Moskvu podporují. České obvinění totiž není v Rusku nijak relevantní.