Velké manévry v Berlíně. Kvůli nevybuchlé bombě musí evakuovat 15 000 lidí

Do ulic vyrazilo 400 policistů a policistek, kteří obcházejí jednotlivé domy a ujišťují se, že jejich obyvatelé odešli do bezpečí. Až bude oblast zajištěná, bude moci začít zneškodňování bomby. Jak dlouho to potrvá, není jasné. Evakuace se týká i několika zdravotnických zařízení. Úřady vyzvaly obyvatele, aby dnešek strávili u příbuzných nebo přátel. Pro ty, kdo takovou možnost nemají, jsou připravená evakuační centra.