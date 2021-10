Ve 12 letech jsem měla orální sex s katolickým knězem, tvrdí slovenská dívka

Rodiče dívky jednou zkontrolovali její mobil a našli komunikaci s dotyčným knězem. „Zval ji do kina, aby přišla za ním na film a podobně,” uvedla matka. Rodiče šli za děkanem, který to oznámil biskupovi. „On sám uznal, že ty zprávy směřovaly k tomu, aby ji lákal na setkání ve dvou,” dodala matka.

Církevní vedení rozhodlo, že kněz bude přeložen, ale až do přeložení celé dva měsíce působil ještě na stejné faře. „Navrhl mi tykání, protože už nebyl mým učitelem, a začali jsme se scházet. Nosil mi dárky, donesl mi CD mé oblíbené skupiny, pozval mě na palačinky, na kolotoče, chodili jsme společně do kina a procházeli se na hezkých místech,” řekla.

„Řekl mi, že pokud bych ho začala líbat, tak neodolá. Napsal mi, že masturbuje a myslí na mě,” popsala dívka. Přiznala, že nevěděla, o co se jedná, a našla si to na internetu. „Tam jsem si také našla, co je to orální sex. Pak jsme na jeho faře měli první orální sex. Půl hodiny nato začal mít velké výčitky a řekl, že musíme společně na zpověď,” uvedla.