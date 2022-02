Válka začne ve středu? Dejte nám vědět, utahuje si Rusko ze západních médií

„Prosba k prostředkům masové dezinformace USA a Británie, k Bloombergu, The New York Times, The Sun a dalším - oznamte nám harmonogram našich invazí na příští rok. Ráda bych si naplánovala dovolenou,“ napsala jedovatě Zacharovová na svém účtu na kanálu Telegram. V termínech, kdy mají být údajné útoky podniknuty, musí reagovat a nemůže odjet.