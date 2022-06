Válka na Ukrajině není černobílá, řekl papež

„Vidíme brutalitu a zuřivost, s jakou tuto válkou vedou jednotky, zejména žoldáci používaní Ruskem. Ale nebezpečí je v tom, že vidíme jen ty hrůzy, a ne to, co je za touto válkou, která snad mohla být nějakým způsobem vyprovokována, či jí mohlo být zabráněno,“ řekl minulý měsíc papež několika editorům evropských kulturních jezuitských časopisů.

„Registruji také zájem o testování a prodej zbraní. Je to velmi smutné, ale v podstatě to je to, co je ve hře,“ dodal.