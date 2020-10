V průběhu druhé vlny zemře 85 tisíc Britů, uvádí uniklý odhad

Podle nejnovějších odhadů obsažených v uniklých dokumentech odborné skupiny SAGE by mezi prosincem a únorem mohlo s covidem umírat minimálně 500 lidí denně. Druhá vlna bude podle vládních odborníků trvat až do března, možná až do dubna. Do konce března by tak podle odborníků ze SAGE mohlo být okolo 85 tisíc mrtvých.